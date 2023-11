Mulher é atingida na cabeça por caixilho durante acidente entre motos e fica em estado grave

Um acidente grave foi registrado na tarde desta quarta-feira (22), no cruzamento das Ruas 7 de dezembro com 20 de março, no bairro das Placas, parte alta de Rio Branco (AC).

Segundo informações, uma mulher identificada como Flávia Bezerra Gomes do Nascimento, de 35 anos, trafegava em sua motocicleta de marca Shineray de cor preta, na Rua 20 de março, sentido Centro-Bairro, quando ao passar no cruzamento com a Rua 07 de dezembro, uma outra motocicleta, conduzida por uma mulher identificada como Jaqueline Araújo Pereira, de 22 anos, em uma moto de marca Honda Titan Fan de cor preta, teria feito o cruzamento sem parar.

Consta nas informações que Jaqueline carregava um garupa, e que ele segurava um caixilho de madeira, cruzando a rua sem respeitar a placa de pare, invadindo a preferencial e acertando o caixilho na cabeça de Flávia, que imediatamente caiu ao solo, batendo a cabeça com muita gravidade.

Após a colisão, populares ficaram impressionados com o que viram, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que destacou a viatura de suporte avançado (01), chegando rapidamente ao local do incidente.

Assim que os socorristas chegaram, já perceberam pelos primeiros atendimentos, que a moça estava em estado grave, pois teve um Traumatismo Crânio Encefálico de natureza grave, com rebaixamento de batimentos, precisou ser entubada, e encaminhada às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde foi entregue para a equipe de trauma para melhores avaliações.

O policiamento de trânsito, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), esteve no local, os policiais colheram todas as informações para confecção do boletim de acidentes de trânsito (BAT).