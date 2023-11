No Programa do Gentili, Ramon Dino fala sobre carreira e diz que corpo já mudou após o Mr. Olympia

O atleta de fisiculturismo do Acre, Ramon Dino, foi o entrevistado do Programa The Noite, do apresentador Danilo Gentili, do SBT, desta terça-feira (15). O acreano acabou de retornar ao Brasil após ser vice-campeão do Mr. Olympia, a maior competição de fisiculturismo do mundo.

Pouco mais de uma semana após a competição, Dino falou que seu corpo já mudou. “Estamos conseguindo nos destacar lá fora. Estamos trabalhando nisso há um bom tempo, mas agora aconteceu, graças a Deus.Esse é o momento que eu tiro para descansar e dar aquela pausa para o corpo”, disse.

Veja a entrevista na íntegra: