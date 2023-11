Preso no engarragamento da AABB, Bocalom afirma que viaduto será a solução para o trânsito

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, divulgou um vídeo na noite desta segunda-feira (27) direto do interior de seu veículo, após enfrentar mais de 20 minutos de congestionamento na avenida Ceará, próximo à rotatória da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Dentro do veículo, Bocalom destacou a necessidade do viaduto mencionando o impacto positivo que a obra terá na vida dos cidadãos que enfrentam congestionamentos diários. O gestor enfatizou que, para aqueles que criticam, sua resposta será o trabalho contínuo em prol do desenvolvimento da cidade.

“Imagina todos os cidadãos que pegam engarrafamento desse porte, mais de 20 minutos, quanto de combustível ele não gasta, quanto tempo ele não gasta?. Esses 20 minutos, ele poderia gastar com a família dele ou então no trabalho dele, então esse viaduto é super importante. Eu fico triste quando vejo algumas pessoas criticarem, mas talvez eles não tenham a noção do que é ficar 20 minutos no engarrafamento. Nós vamos atropelar as conversas fiadas, sabe com o quê? Com o trabalho. Vamos juntos”, declarou o prefeito.