Show de Banda Djavú no Acre neste domingo é alvo de mistério; veja detalhes

A Banda Djavú anunciou que neste domingo (19), estará no Acre para um show em Rio Branco. Sem muitos detalhes, a banda que retornou aos palcos com a cantora Nádila Freira e sua formação original, causou frisson nos fãs acreanos.

Porém até o momento nenhuma publicidade foi anunciada sobre o evento, que teve especulações de ser uma festa privada. Em suas redes sociais, a Banda Djavú também não realizou alterações na data e nem noticiou nada sobre a sua apresentação amanhã no Acre.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet tentou contato com a banda pelo número (19) 99617-6711, durante toda semana, que apenas a ligação é encaminhada para caixa postal. Também deixamos mensagem no direct do perfil oficial da banda e não tivemos retorno.

Tentamos contatos com alguns empresários do ramo de entretenimento e shows no Acre e ambos desconhecem a contratação no estado.