Acre apresenta estabilidade nos casos de síndromes respiratórias, diz novo boletim da Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, na última quinta-feira (7), o novo boletim InfoGripe, que aponta que o Acre tem cenário de estabilização ou oscilação dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nas últimas semanas, o estado tem registrado aumento nos casos de gripe e Covid-19, além de lotação nas unidades de saúde.

Em Rio Branco, no entanto, há possibilidade crescimento no curto prazo (próximas três semanas). No longo prazo, a capital do Acre deve viver período de estabilidade ou oscilação. O boletim é referente a Semana Epidemiológica (SE) 48, entre os dias 26 de novembro a 2 de dezembro.

A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 4 de dezembro.