Agência Stanley’s chega a Rio Branco com diversos serviços na área automotiva de crédito financeiro

A Agência Stanley’s chegou ao Acre oferecendo uma ampla gama de serviços para atender às necessidades financeiras e automotivas. No mesmo espaço, funcionam a Stanley’s Cred, Help Multas e Stanley’s Mobili. “Nossos serviços incluem soluções financeiras personalizadas, proteção veicular abrangente, recursos para multas de trânsito e assistência na recuperação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Estamos comprometidos em fornecer as melhores opções e atendimento de qualidade para garantir a segurança, o conforto e a tranquilidade dos nossos clientes. Entre em contato conosco para descobrir como podemos ajudar a atender às suas necessidades financeiras e automotivas”, disse o gestor da Agência.

Serviços oferecidos:

CRÉDITO

Nosso portfólio inclui uma variedade de opções, tais como empréstimo consignado, empréstimo com saldo do FGTS, empréstimo no cartão de crédito, portabilidade bancária de empréstimos, parcelamento de dívidas junto ao DETRAN, dentre outros.

No empréstimo consignado, proporcionamos condições vantajosas, com desconto em folha de pagamento, visando oferecer taxas de juros atrativas e prazos flexíveis para pagamento. Já no empréstimo com saldo do FGTS, viabilizamos o acesso a crédito utilizando o saldo disponível na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Além disso, oferecemos a modalidade de empréstimo no cartão de crédito, possibilitando aos nossos clientes aproveitar o limite disponível em seus cartões para suprir suas necessidades financeiras imediatas. E para aqueles que precisam regularizar débitos relacionados ao DETRAN, disponibilizamos opções de parcelamento de dívidas, facilitando a regularização da situação junto ao órgão competente.

Oferecemos também serviços de portabilidade bancária de dívidas, atuando como intermediária entre o devedor e as instituições financeiras, buscando condições mais vantajosas, como taxas de juros mais baixas, prazos estendidos ou melhores termos de pagamento simplificando e agilizando o processo de transferência de dívidas entre instituições financeiras.

STANLEY’S MOBILI

Proteja seu veículo com a nossa empresa de proteção veicular.

Oferecemos proteção veicular para garantir a segurança do seu patrimônio. Nossa missão é proporcionar tranquilidade e assistência em momentos de imprevistos, oferecendo soluções eficientes e acessíveis para proteger o seu veículo.

A proteção veicular consiste em um serviço que visa resguardar o seu automóvel contra uma série de situações adversas, tais como roubo, furto, colisões, incêndios, entre outros eventos que possam causar danos ao veículo. Ao contratar os nossos serviços, você terá a garantia de contar com suporte em casos de sinistros, além de benefícios adicionais que visam a sua comodidade e segurança.

HELP MULTAS

Somos franqueados da maior rede de Recursos de Multas do Brasil

Empresa focada em otimizar o processo de realização de recursos de multas de trânsito, garantindo soluções ágeis para o seu problema. O principal objetivo da Help Multas é garantir, com transparência e autoridade total do assunto, o seu direito de dirigir. conta com uma equipe especializada para elaboração de todos os tipos de recursos de multas de trânsito, desde as multas leves até as gravíssimas, bem como recursos para multas da ANTT. Ao contratar nossos serviços, terá a defesa nas três instâncias possíveis, defesa prévia, JARI e CETRAN.

A agência fica localizada na Avenida Ceará, 2090, bairro Bosque, (galeria do Hotel João Paulo) e os interessados podem entrar em contato pelos números telefone fixo: (68) 3223-4224 e telefone celular e WhatsApp: (68) 99976-2749

Veja fotos: