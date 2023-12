Após disparar dez tiros na casa da ex-mulher, homem é preso em Cruzeiro do Sul

Agentes da polícia civil realizaram uma operação que culminou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão de arma de fogo na residência de um homem acusado de ameaçar sua ex-companheira, em Cruzeiro do Sul (AC). A ação foi desencadeada após o indivíduo ter efetuado pelo menos dez disparos em direção à casa da vítima.

O ataque, ocorrido na quinta-feira, 21, não resultou em feridos, mas a presença de diversos estojos de munições no local indicava a gravidade da situação. Após uma rápida investigação, a Polícia Civil obteve um mandado judicial para realizar a busca e apreensão na residência do suspeito, que foi cumprido no dia seguinte. A prisão foi realizada na sexta-feira (22).

A arma em questão, uma pistola calibre 9mm, será submetida a perícia, e o agressor pode enfrentar acusações que vão desde disparo de arma de fogo até dano ao patrimônio, ameaça e perseguição.

O Delegado de Polícia Renan Santana enfatiza a importância dessa medida, especialmente em casos de violência doméstica, ressaltando que a restrição de acesso à arma de fogo pelo agressor é uma imposição da Lei Maria da Penha.

Com informações da ASCOM PCAC