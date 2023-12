Após Rachel na Fazenda, Evaristo Costa no BBB? Veja os cotados ao reality

As listas do “BBB 24” estão cada vez melhores. Com nomes fortes como Simaria Mendes, Yasmin Brunet, Kéfera, Camila Loures e Gabi Melim, a fantasia das redes sociais parece não ter limites. Mesmo assim, as expectativas foram para o espaço com a especulação mais recente: ninguém menos que o jornalista Evaristo Costa.

A escalação fantasia seria inspirada no sucesso de Rachel Sheherazade em “A Fazenda 15”. Assim como a ex-apresentadora do SBT, Evaristo está fora das telas há algum tempo, o que aumenta as especulações.

Outros nomes cotados são a medalhista olímpica Daiane dos Santos e os cantores João Marcus, Lauana Prado, Flora Matos, L7nnon e Urias. Também se fala em Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza, na atriz Isabella Santoni e no influenciador Gustavo Tubarão.

Como os nomes oficiais serão anunciados na primeira semana de janeiro, os especulados têm sua vida rastreada em detalhes nas redes sociais por fãs do reality ávidos por confirmações. Chico Moedas, por exemplo, não posta nada há duas semanas, e alguns dos cantores citados não tem shows marcados entre janeiro e março.

Quem também virou manchete por recusar shows no período e, até o momento, tem escapado das especulações é Zé Felipe.

Vale lembrar que Boninho deu dicas sobre as participações divulgando alguns desenhos como avião, uma mulher com microfone, um padeiro, um homem com bolsos vazios e um fazendeiro, entre outros. Então, definitivamente, há uma cantora no pacote.

Os participantes serão anunciados no Big Day, evento que ocupará um dia inteiro, intercalado com a programação da Globo na próxima semana. A previsão é que isso aconteça na sexta, dia 5 de janeiro.

O “BBB 24” começa oficialmente no dia 8 de janeiro.