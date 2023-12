Ator de Tropa de Elite é detido por suposta agressão contra ex-esposa

O ator Marcos Antônio da Silva Junqueira, conhecido por participar dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, acabou preso nesta quinta-feira (28/12) no Rio de Janeiro. O artista foi denunciado por agressão pela ex-esposa. O caso teria ocorrido na comunidade do Vidigal, no Leblon, na Zona Sul.

A mulher registrou ocorrência na UPP Chácara do Céu. Após atenderam a vítima, os agentes localizaram Marcos Antônio e o levaram para a 15ª DP, na Gávea, e, na sequência, o encaminharam para a 12ª DP, em Copacabana. A ocorrência segue em andamento.

Além de figurar no elenco de Tropa de Elite 1 e 2, Marcos Antônio participou da série Impuros e da novela A Força do Querer. Ele conta com mais de 90 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar o trabalho nas redes sociais.