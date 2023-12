Big Brother Brasil: veja 10 ex-bbbs que ficaram milionários após o reality

Quem não quer ser um milionário? A conquista do prêmio máximo do Big Brother Brasil, que na última edição foi de quase R$ 3 milhões, é apenas para um participante. Mas a alegria financeira vem para muitos ex-BBBs após a participação no programa e a visibilidade ganha junto ao público. Muitos conseguem fazer do reality sua vitrine e um trampolim para conquistar trabalhos e muito dinheiro na conta.💰