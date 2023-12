Bocalom diz que concurso de ornamentação deve movimentar R$ 2 milhões no comércio local

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, marcou presença na noite desta sexta-feira (22), durante o desfile de carros, motocicletas e bicicletas enfeitadas para o Concurso de Ornamentação Natal de Vida, Esperança e Dignidade. Ao todo, foram 23 carros comuns, 12 carros antigos, 25 bicicletas e 17 motocicletas inscritas.

O desfile aconteceu após uma carreata que percorreu ruas das regionais Calafate, Sobral, Floresta e Estação. Ao ContilNet, Bocalom afirma que está grato a Deus e ao povo de Rio Branco.

“A função da Prefeitura é essa mesmo, tentar levar mais amor, fraternidade e aproveitando o espírito natalino. Eu estou feliz que nossa prefeitura está conseguindo fazer isso na gestão, coisa que nunca aconteceu”, disse o prefeito.

Bocalom disse ainda que ouviu de muitas pessoas que que o desfile de veículos é uma novidade. “É a primeira vez que os carros e bicicletas participam de um concurso que eu não conheço a nível de Brasil. Isso foi um estímulo que eu tive quando eu vi, ano passado, um carro andando por Santos, no Globo Esporte. O carro estava todo enfeitado e eu falei que ia fazer isso aqui no próximo Natal”, explicou.

O prefeito afirmou ainda que as pessoas param os carros na rua para tirar foto. “Isso é legal. É isso que eu quero. O espírito natalino também está chegando no comércio local, que está bem movimentado. O concurso também movimenta o comércio, porque são R$ 300 mil e o povo vai gastar muito mais para enfeitar esses veículos. Eu acho que vai movimentar mais de R$ 2 milhões de reais só de produtos para enfeitar as casas, as ruas, os comércios”, disse. “Isso daí não tenha dúvida nenhuma que está fomentando muito a economia local”, completou.

Além da movimentação no comércio, Bocalom também relembrou a gratuitidade das passagens no transporte coletivo da capital, que será aos domingos, até o final de dezembro.