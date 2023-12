Bocalom diz que elevado da Dias Martins ‘se pagará sozinho em 1 ano’: “R$ 25 milhões é fichinha”

Durante discurso na cerimônia dos 141 anos de Rio Branco, nesta quinta-feira (28), na Praça da Revolução, o prefeito Tião Bocalom abordou alguns problemas enfrentados pela capital, dentre eles, a mobilidade urbana.

O prefeito lembrou que Rio Branco precisa da construção dos elevados para desafogar o trânsito da cidade. Além do elevado da Estrada Dias Martins, há ainda projetos para a dar o início a obra do viaduto da Corrente, na Via Chico Mendes.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura faz 1º perfuração para construção de viaduto e Bocalom diz que é o início de uma cidade inteligente

Matemático de profissão, o prefeito disse que realizou cálculos e concluiu que o Elevado da Dias Martins, “se pagará sozinho em 01 ano”. “A turma que passou começou a criticar dizendo que eu sou doido. Que R$ 25 milhões eu poderia construir escolas. Poderia! Mas esse viaduto se paga sozinho em 1 ano. R$ 25 milhões é fichinha”.

Bocalom declarou que por dia, 14 mil veículos passam nos trechos onde serão construídas as obras. “Em horário de pico, ficam mais de 10 minutos parados. Vamos acabar com isso”, concluiu.

As obras do elevado já iniciou e tem previsão para ser concluída em maio do ano que vem. Serão mais de R$ 15 milhões em recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. O elevado será próximo ao Araújo Mix, no bairro Jardim Primavera. O segundo viaduto será construído na rotatória da AABB, este custando R$ 25 milhões, com emendas do senador Marcio Bittar.