Bocalom se planeja para construção do primeiro arranha-céu de Rio Branco; entenda

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em entrevista exclusiva ao ContilNet, revelou uma das metas para a sua gestão: a construção de um arranha-céu. Bocalom disse que além dos elevados que estão em andamento e incluem Rio Branco no projeto de cidades inteligentes, um prédio verdadeiramente alto também faz parte dessa modernidade.

“A gente fez uma discussão muito grande a respeito do Plano Diretor do município e vai ser aprovado ano que vem, mas esse ano ficou tudo pronto. Dentro do Plano Diretor, uma das coisas que eu pedi e a equipe entendeu foi colocar prédios que saísse de 17 andares, que é o máximo aqui, e elevasse para 40 andares”, explicou.

Bocalom seguiu dizendo que quer uma cidade moderna e que tenha “cara de capital”, de cidade grande e desenvolvida. “E para isso, para você saber se a cidade é desenvolvida, ela tem que ter viaduto e prédio alto. Não tem conversa. Dessas duas coisas, eu não abro mão e graças a Deus já está dando tudo certo”, explica.

O chefe do Executivo municipal disse ainda que assim que for aprovado na Câmara de Vereadores de Rio Branco, a cidade vai conhecer quem será o empresário que vai fazer o primeiro prédio de 40 andares. “É para a gente mostrar que a nossa cidade tem arranha-céu, verdadeiramente”, disse.

Veja a entrevista: