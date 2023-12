Camila Loures se pronuncia após ser “confirmada” no BBB24

Camila Loures figura na lista dos “confirmados” para o Camarote do BBB24. A influencer, que anunciou o fim do namoro com Lucas Rodolfo nessa quarta-feira (27/12), abriu o jogo e explicou o motivo de sua ausência nas redes sociais.

“Não vou para o BBB não, só estava curtindo o luto do término, mas amanhã eu vou voltar para as redes sociais”, declarou a influencer ao Portal Leo Dias. Descubra por que Virgínia Fonseca se afastou de Camila Loures

A influencer Camila Loures anunciou o fim do relacionamento com Lucas Rodolfo. Por meio de seus Stories no Instagram, nesta quarta-feira (27/12), ela exaltou o agora ex-companheiro e explicou aos fãs o motivo da separação.

“Família, eu e Lucas não estamos mais juntos! Amo ele e tudo que vivemos, aprendi muito com nosso relacionamento e tenho certeza que ele também, tivemos momentos incríveis que nunca serão esquecidos, crescemos muito um com o outro e sei que desse ciclo que se encerrou só vão ficar memórias boas e aprendizados”, afirmou.

A influencer ainda apontou o motivo para o término e deixou claro que a relação de amizade com o influencer não acabou.