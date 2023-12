Casos de Covid-19 devem cair no Acre nas próximas semanas, aponta Fiocruz

De acordo com o último Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (30), o estado do Acre apresentou tendência no aumento no número de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) por Covid-19 a curto prazo, a probabilidade é de 75%.

Quando se trata da projeção a longo prazo, a probabilidade aponta 95% de chances de queda. O período reflete as próximas seis semanas.

O Boletim se refere à Semana Epidemiológica (SE) 47, de 19 a 25 de novembro, e tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de novembro.

No cenário nacional, o boletim apontou queda nas internações em decorrência de SRAG, em especial nos estados do Centro-Sul do país. Já em alguns estados, como Minas Gerais e Bahia, há sinal de crescimento.

Nos estados do Amazonas, como Amazonas e no Amapá, o crescimento é lento e concentrado em crianças, sem resultado laboratorial suficiente para identificação de possível agente causador. Já em Roraima, o sinal de aumento é compatível com oscilação.