Com inauguração de ponte, idoso cumpre promessa que fez há 40 anos em Sena Madureira

O aposentado Raimundo Fontes, residente no bairro Niterói (Segundo Distrito de Sena Madureira), fez uma promessa há 40 anos e está cumprindo em 2023. Quando passou a morar no Segundo Distrito, ele disse que doaria uma novilha de sua propriedade quando fosse construída a tão sonhada ponte.

Os governos se passaram e, agora, na gestão de Gladson Cameli, a ponte foi construída com recursos próprios do governo que orbitam em 36 milhões de reais. “Desde que começamos a morar aqui no Segundo Distrito, ouvia promessas dessa ponte. Todo ano de política ela saía, mas era só no papel, até que encontramos esse filho de Deus que realizou o nosso sonho. Estamos doando com prazer essa novilha e cumprindo a promessa”, frisou.

A novilha para o churrasco de comemoração foi repassada para o líder comunitário Edmar Negreiros. “O Edmar também foi um guerreiro nesse sentido, por isso, estamos repassando em suas mãos”, comentou Fontes.

Edmar Negreiros ressaltou que vai cuidar de todos os preparativos para o churrasco que deverá ocorrer no dia 31 deste mês no bairro Segundo Distrito.

“Fica o nosso agradecimento ao senhor Raimundo Fontes pela doação, ao nosso governador pelo investimento e a todos que de forma direta ou indireta nos ajudaram nessa luta. A nossa comunidade está muito feliz”, ressaltou.

A ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira será inaugurada na próxima terça-feira (19) pelo governador Gladson Cameli.