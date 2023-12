Com R$ 26 milhões de investimentos, Gladson entrega helicóptero e novos veículos para a Segurança

O governo do Estado do Acre realizou na tarde desta quinta-feira (21) a cerimônia de entrega do novo helicóptero da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp). Além disso, foram entregues, também, novas viaturas que serão entregues para a Polícia Militar.

As novas aquisições somaram um investimento de mais de R$ 26 milhões, entre os veículos estão um helicóptero Harpia 7, quatro viaturas da Polícia Militar semi-blindadas e quatro vans que atuarão como bases comunitárias móveis

A proposta das bases comunitárias móveis é levar os serviços de segurança para os locais nos quais não há estruturas fixas, explica o comandante da PMAC, coronel Luciano Fonseca. “Vamos implantar uma nova modalidade de policiamento em todo o estado. Aonde não pudermos construir uma base comunitária, vamos levar nossas bases móveis para atender a população”, ressalta.

De acordo com o governador Gladson Cameli, os investimentos na segurança pública são uma forma de aproximar a população de seus direitos.

“São investimentos que realmente colocam a população mais próxima dos seus direitos. Sabemos que temos problemas, mas nos últimos dias nós temos provado para a população que nos preocupamos não só com a segurança, mas em todas as áreas”, destaca.

A nova aeronave vai ser operada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e dará suporte em operações em todo o estado acreano.

Também estavam presentes na solenidade de entrega o senador Alan Rick, o deputado federal Ulysses Araújo, o comandante do Ciopaer, coronel Sérgio da Silva, o delegado geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, dentre outras autoridades da segurança pública do estado do Acre.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: