Concurso Polícia Penal: são 261 vagas! R$ 4,3 mil!

O concurso Polícia Penal AC está em andamento! O edital do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre oferta 261 vagas para o cargo de Agente de Polícia Penal. A remuneração do cargo é de R$ 4.366,60.

O concurso está sendo organizado pela banca IBFC. A prova objetiva foi realizada em 15 de outubro. Confira os resultados em “situação atual”.

Concurso Polícia Penal AC: situação atual

Concurso Polícia Penal AC: remuneração e benefícios

Segundo o edital Polícia Penal AC, a remuneração prevista para o cargo de Agente de Polícia Penal é R$ 4.366,60.

O quadro remuneratório dos policiais penais do Estado do Acre é o seguinte:

Cargo Denominação Classe Referência Vencimento

básico Agente Policial Penal

Nível Superior Agente de Polícia Penal Classe I 1 4.142,10 2 4.266,38 3 4.394,35 Oficial de Polícia Penal Classe II 1 4.804,75 2 4.948,87 3 5.097,32 Inspetor de Polícia Penal Classe III 1 5.477,31 2 5.641,60 3 5.810,83 Comissário de Polícia Penal Classe IV 1 6.134,49 2 6.318,50 3 6.508,03 Comissário Especial de Polícia Penal Classe Especial 1 6.747,86 2 6.950,27 3 7.158,75

Além disso, há o valor adicional de titulação:

Cargo Denominação Classe Referência Valor base para

cálculo do adicional

de titulação (Art. 38,

§10) Valor do

adicional de

titulação Agente Policial

Penal Nível

Superior Agente de Polícia

Penal Classe I 1 870 174 2 913,49 182,69 3 957,02 191,4 Oficial de Polícia

Penal Classe II 1 1.044,00 208,8 2 1.096,22 219,24 3 1.148,40 229,68 Inspetor de Polícia

Penal Classe III 1 1.218,00 243,6 2 1.278,91 255,78 3 1.339,82 267,96 Comissário de

Polícia Penal Classe IV 1 1.392,00 278,4 2 1.461,60 292,32 3 1.531,20 306,24 Comissário Especial

de Polícia Penal Classe

Especial 1 1.566,00 313,2 2 1.644,29 328,85 3 1.722,62 344,52

Adicional de Titulação Agente Policial Penal Quadro próprio (Nível Médio) Conclusão de Graduação Nível Superior = 20% Agente Policial Penal Nível Superior Pós-graduação Lato Sensu = 7,5% Mestrado = 15%

Doutorado = 20%

Concurso Polícia Penal AC: cargos e vagas

Segundo o edital Polícia Penal AC, estão sendo ofertadas as seguintes vagas:

Agente de Polícia Penal – Masculino : 200 vagas

: 200 vagas Agente de Polícia Penal – Feminino: 47 vagas

Concurso Polícia Penal AC: carreira

Os requisitos e atribuições do cargo de Agente de Polícia Penal são os seguintes:

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação.

Atribuições do Cargo: Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais; incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custódia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico; apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as

competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais.

Concurso Polícia Penal AC: conheça as etapas do concurso

As etapas do concurso Polícia Penal para o cargo de Agente de Polícia Penal são as seguintes:

Prova Objetiva: Eliminatório e Classificatório

Prova Discursiva: Eliminatório e Classificatório

Prova de Títulos: Classificatório

Prova de Aptidão Física: Eliminatório

Exame Psicotécnico: Eliminatório

Exame Médico e Toxicológico: Eliminatório

Investigação Criminal e Social: Eliminatório

Curso de Formação: Eliminatório e Classificatório

Conheça as etapas do Concurso Polícia Penal AC, abaixo:

Prova objetiva do Concurso Polícia Penal AC

As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

Disciplinas

Agente de Polícia Penal

Língua Portuguesa: 10 questões

História e Geografia do Acre: 10 questões

Informática básica: 10 questões

Específica: 30 questões.

Estrutura da prova

A prova objetiva será do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 4 alternativas.

Prova discursiva

A Prova Discursiva será constituída de 1 (uma) Redação, cujo tema será fornecido no momento da Prova Objetiva.

Avaliação de Títulos

Para a etapa de prova de títulos, serão avaliados na escala de 0 a 3 pontos, os seguintes títulos:

Doutorado: até 1,5 pontos;

Mestrado: até 1 ponto;

Especialização: até 0,5 pontos.

Teste de Aptidão Física

A prova de aptidão física será composta dos seguintes testes:

Teste Índice Mínimo Masculino Feminino Barra Fixa 6 repetições 10 (dez segundos) Flexão 20 repetições 12 repetições Abdominal 30 repetições 25 repetições Corrida 2.200 metros 1.800 metros

Serão concedidas 2 (duas) tentativas ao candidato, exceto para o exercício de corrida. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de, no mínimo 15 (quinze) minutos.

Teste Psicotécnico

O exame Psicotécnico para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatível com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

O Exame Psicotécnico terá por objetivo identificar no candidato as características necessárias ao desempenho das funções dos cargos relativas à personalidade (modelo dos 5 Grandes Fatores – extroversão, ajustamento emocional, socialização, realização e abertura), à memória, à capacidade atencional (considerando atenção concentrada, dividida e alternada), à inteligência geral e habilidades sociais.

O Exame Médico e Toxicológico, objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

Investigação criminal e social

A Investigação Criminal e Social visa verificar se o candidato possui idoneidade no âmbito social, funcional e criminal necessária para exercer o cargo.

Curso de Formação

O Curso de Formação terá carga horária de 705 (setecentos e cinco) horas-aula, distribuídas em 90 dias, compreendendo as avaliações, aulas práticas e demais atividades pedagógicas, sendo realizado em regime de tempo integral, inclusive aos feriados e finais de semana, exigindo-se do candidato frequência obrigatória nas aulas práticas, teóricas e provas.

Último Concurso Polícia Penal AC

O concurso IAPEN Acre divulgado em 2018, foi um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior com 14 vagas.

O prazo de validade da seleção é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Os candidatos inscritos foram avaliados por meio de análise curricular e prova oral. Também houve investigação social e criminal. Os profissionais foram lotados no município de Rio Branco/AC.

Se você quer ir mais além e descobrir um jeito inovador de estudar para concursos públicos, conheça a nossa Assinatura Ilimitada!

Veja os principais recursos:

📑Download ilimitado das videoaulas e dos PDFs;

🗺️Guias da aprovação e mapas mentais;

🗺️Guias da aprovação e mapas mentais; ⏩Acelerador de videoaulas;

⏩Acelerador de videoaulas; 📃Resumo das videoaulas em PDF;

📃Resumo das videoaulas em PDF; 🔓Acesso a mais de 35.513 cursos;

🔓Acesso a mais de 35.513 cursos; 📝Mais de 1 milhão de questões;

📝Mais de 1 milhão de questões; 🔃Garantia de atualização pós-edital;

🔃Garantia de atualização pós-edital; 💻Método de ensino aliado à tecnologia;

💻Método de ensino aliado à tecnologia; 👓Visualizações ilimitadas das videoaulas;

👓Visualizações ilimitadas das videoaulas; 🧑‍🏫Fórum de dúvidas;

🧑‍🏫Fórum de dúvidas; 🎧Mais de 28.000 audiolivros; Conseguimos fazer o impossível, com a Assinatura Ilimitada a sala de aula cabe no seu bolso e está sempre com você. Estude para diversos concursos em qualquer tempo e em qualquer lugar. Aproveite os 30 dias de garantia e conheça todas as ferramentas da Assinatura Ilimitada da melhor forma: usando!

Resumo do Concurso Polícia Penal AC