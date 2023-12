Concurso TRF 1 tem banca contratada; Edital iminente!

Em 2022 foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei nº. 14.456/2022 que confere aos cargos de técnico judiciário, a exigência de curso superior completo. A mudança passa a valer para todos os concursos de tribunais da União.A Lei nº 14.456/2022 alterou a Lei nº 11.416/06, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.Estava tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7338 que questionava essa mudança de escolaridade. No dia 14 de junho de 2023, o ministro do STF Edson Fachin, negou o segmento da ação. Veja:“Ante o exposto, nego seguimento à ação, por ilegitimidade ativa da parte Autora, nos termos dos arts. 330, II, do Código de Processo Civil e 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023.” Com isso, a próxima seleção deverá ofertar vagas apenas para cargos de nível superior.