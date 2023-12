Edição especial do Loft retorna com festa latina em Rio Branco; ingressos são limitados

O empresário Alessandro Ferreira está preparando uma edição especial do Loft para fechar o ano com chave de ouro. No dia 29 de dezembro acontece a Loft Roots, com o tema ‘Festa Latina’. O evento terá como atrações a Banda Caldo de Piaba e a DJ Cau Bartholo.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com o empresário na tarde desta terça-feira (19), que contou alguns detalhes do evento: “Aqui em casa era um dos poucos locais em Rio Branco que abria as portas para as bandas locais com música autoral se apresentarem”.

A Banda Caldo de Piaba era uma dessas bandas, que tem um trabalho autoral interessante em ritmos latinos. Por outro lado, a DJ Cau Bartholo é uma grande amiga, e tem um trabalho consolidado nas noites acreanas.

“Aproveitando o sucesso e a repercussão da festa passada, resolvi fazer uma festa de fim de ano pra exorcizar 2023, e trazer a alegria da música latina pra iniciar 2024 com alto astral”, contou o empresário.

Com ingressos limitados, o evento está com apenas 150 ingressos disponíveis. A festa tem inicio às 21h e acontece no antigo espaço do Loft em Rio Branco, que fica localizado na Travessa Capitão Ciriaco, 178, Bosque, atrás do campo do Vasco.

Veja mais informações: