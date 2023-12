Em rápida ação, Polícia Penal impede fuga de detentos em presídio no Acre

Durante realização de rondas noturnas, policiais penais conseguiram impedir a fuga detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, na noite da última quarta-feira (28).

LEIA TAMBÉM: Após descobrir buraco em cela, governo suspende visitas em presídio do Acre

Segundo informações, durante as rondas no bloco 7 do presídio, os agentes perceberam uma movimentação estranha em uma das celas onde estavam 10 presos. Após constatar a movimentação, o chefe de departamento de segurança e execução penal Avilmar Cavalcante e o diretor da unidade, Elves Barros, convocaram imediatamente policiais do GPOE, SOE e coordenadores para se deslocarem até o bloco.

Durante vistoria, foi verificado um buraco na cela. Os detentos tentariam fugir durante a noite. A rápida ação dos policiais impediu qualquer chance de fuga dos presos na unidade.

Com informações Juruá 24 Horas