Após descobrir buraco em cela, governo suspende visitas em presídio do Acre

O Governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), informou, por meio de uma nota pública, que durante um procedimento de rotina realizado na última quarta-feira (27), policiais penais identificaram um buraco em uma cela do Bloco 7, da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Com a descoberta, o plano de fuga dos detentos foi frustrado e, com isso, as visitas que estavam previstas para sábado, 30 de dezembro, serão suspensas em todo o Bloco 7. Segundo o governo, a medida é por tempo indeterminado, por segurança. Os demais pavilhões estão autorizados a proceder com a visita conforme o calendário.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que, durante procedimento de rotina realizado nesta quarta-feira, 27, policiais penais da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, identificaram um buraco em uma cela do bloco 7 do referido estabelecimento penal. Com a descoberta, o plano de fuga de dez detentos foi frustrado.

Diante dos fatos, as visitas que estavam previstas para o sábado, 30, em todo o bloco 7, serão suspensas, por tempo indeterminado, por medida de segurança.

Os demais pavilhões estão autorizados a proceder com a visita conforme o calendário.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC