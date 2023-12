Emocionado, Gladson diz que justiça permitiu que ele passe o Natal com os pais e os irmãos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou durante inauguração da ponte do Segundo Distrito, em Sena Madureira, nesta terça-feira (19), que a justiça permitiu que ele passe o Natal com seus pais e seus irmãos. A proibição surgiu em meio à uma decisão judicial tomada durante as investigações da Operação Ptolomeu.

Além da permissão por parte da Justiça, Gladson também comemorou a destinação de mais de R$ 200 milhões para o Acre. O recurso foi aprovado pelo Senado Federal, de acordo com o governador.

“Eu acabei de receber duas notícias muito boas que deixaram meu coração pulando: o Acre vai ganhar mais de R$ 200 milhões de recursos, por aprovação do Senado Federal; e a segunda é que eu vou poder passar o Natal com meus pais e com meus irmãos – o que eu já sonhava há tanto tempo. É muita benção para uma pessoa só. Estou com dor de cabeça de tanta emoção”, disse Cameli.

Operação Ptolomeu

Nesta semana, ao ContilNet, Gladson disse que não teme ser afastado do cargo, como já foi pedido pela Procuradoria Geral da República ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e que espera, dentro de um ano, nesta mesma época, continuar governando o Acre e se preparando para dar continuidade a sua vida política.

“Eu tenho minha consciência tranquila. Deito a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo porque eu confio na Justiça. Quero que as coisas ocorram para que eu possa me defender para eu continuar minha vida pública. Quando te afirmo que eu não tenho… A lei não é interpretação? Ou se tem fatos ou não. É isso que estou esperando”, destacou