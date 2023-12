Espetáculo Vozes da Floresta será apresentado nesta sexta no Sesc

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc no Acre), em parceria com o Comitê Chico Mendes, realiza nesta sexta-feira 22 de dezembro às 19h30 no Teatro de Arena do Sesc o espetáculo ‘Vozes da Floresta’, com a atriz Lucélia Santos. A entrada é franca.

Lucélia encena a memória da luta de Chico Mendes, sob a companhia e o olhar histórico de Valdiza Alencar e Cecília Mendes.

Sobre o espetáculo Vozes da Floresta:

Em 1988, Lucélia Santos – atriz, diretora, produtora e ativista brasileira – visitou o Acre e, a convite do próprio ambientalista, entrevistou Chico Mendes acerca de sua história e luta, destacando seu trabalho como sindicalista e ativista pelos direitos dos seringueiros e dos povos da floresta.

Trechos inéditos da longa entrevista, gravada há 34 anos, no auge do conflito entre seringueiros e ruralistas, são usados no espetáculo “Vozes da Floresta”, que tem concepção e atuação de Lucélia Santos, ativista das justas causas e personagem fundamental da luta em defesa dos povos da floresta.

Marcando 50 anos de carreira de Lucélia Santos e três décadas do assassinato de Chico Mendes, “Vozes da Floresta” conta a história de resistência do movimento dos seringueiros acreanos, a partir da trajetória do líder ambientalista.

Com dramaturgia da antropóloga, jornalista e escritora Zezé Weiss e revisão de Gomercindo Rodrigues, companheiro e amigo pessoal de Chico Mendes, a peça intercala os áudios de Mendes com a narrativa de três mulheres essenciais para a resistência na floresta: a pioneira Valdiza Alencar, seringueira do Vale do Acre; a matriarca do Seringal Cachoeira, Cecília Mendes, tia de Chico Mendes; e a própria Lucélia Santos.

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 70 min