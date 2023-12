Ex-deputado estadual e delegado aposentado Walter Prado morre aos 71 anos em Goiás

O “xerife”, como ficou conhecido pela população acreana, Walter Prado, eleito três vezes deputado estadual, faleceu neste domingo (31) em um hospital de Goiânia (GO). O ex-deputado estadual lutava há anos contra um câncer e teve uma insuficiência respiratória com causa do óbito.

Jogador de futebol, ele deixou o município de Tarauacá em meados da década de 70. Pouco tempo depois, tornou-se o parlamentar mais jovem da história (aos 21 anos), quando se elegeu deputado estadual nas eleições de 1978. Em 1982, foi candidato a vice-governador na chapa do então senador Jorge Kalume.

Segundo informações, a expectativa é que Walter Prado seja enterrado em Tarauacá, cidade onde iniciou a construção de sua trajetória política, levando a conquista de três mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).