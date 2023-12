Famílias participam de festa de Natal do Governo do Acre: “momento único”, diz mãe

O Governo do Estado realizou na manhã deste sábado (23) a entrega dos presentes arrecadados durante a campanha Natal Compartilhando Esperança. O evento aconteceu no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, e reuniu milhares de crianças.

Dentre as famílias agraciadas na distribuição dos presentes estavam mães e filhos residentes da Ocupação Marielle Franco, localizada no bairro Defesa Civil. Janaína Rufino, uma das mães presentes, compartilhou a importância do convite recebido para participar do evento, decidindo levar suas três filhas para desfrutarem da festividade.

“Estamos muito felizes em está aqui com as nossas crianças. Eu acho uma rica oportunidade, pois muitas crianças quando chegam nesta época não tem perspectiva de ter um bom Natal, e esse momento hoje proporciona isso pra elas”, disse.

Elieis Souza, outra mãe presente no evento, destacou a singularidade do momento ao levar seus dois bebês para participarem da festa. “Eu os trouxe para vivenciar este momento único em suas vidas. Muitas crianças aqui não têm a oportunidade de viver isso, então é uma ação de grande importância”, ressaltou.