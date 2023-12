Governo apresenta PPA 2024 e PLOA durante audiência na Aleac; valor ultrapassa R$ 10 bilhões

Durante uma audiência pública realizada nesta quinta-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a equipe financeira e de planejamento do Governo do Estado apresentou o Projeto do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2024-2027 e o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024 (PLOA).

O texto já havia sido encaminhado nos últimos meses, mas passou por mudanças após as discussões com os deputados. Agora, o plano passará por votação e aprovação dos parlamentares, com a sanção do governador Gladson Cameli.

O PPA foi elaborada a partir das plenárias, que tiveram inicio em julho e agosto deste ano. Ela é o principal instrumento de planejamento orçamentário para o governo e estatele as metas para os próximos quatros anos.

A partir do PPA, são definidas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

De acordo com o governo, o plano é totalmente voltado para o desenvolvimento sustentável e ambiental do Acre, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O governo estabeleceu ainda como princípio básico do PPA, a integração de todos os instrumentos de planejamento de governo, como a Agenda Acre 10 anos, o Plano Estratégico de Governo e os planos setoriais das principais das áreas de gestão.

Principais pontos temáticos do PPA

– Ambiente de Negócios, Empreendedorismo e Inovação (R$ 11.134.815,00)

– Cultura e Turismo (R$ 47.619.597,97)

– Desenvolvimento Social e Segurança Pública (R$ 1.465.675.220,85)

– Gestão Institucional e Governança (R$ 426.287.302,97)

– Infraestrutura (R$ 571.956.434,42)

– Produção, Meio Ambiente, e Povos Indígenas. (R$ 107.086.041,97)

Total Geral (R$ 10.788.871.605,98)