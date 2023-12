Homem é violentamente agredido e vai parar no PS de Rio Branco

Francisco Elton Cordeiro Alves, diarista de 20 anos, foi brutalmente agredido por dois homens não identificados enquanto retornava para seu apartamento na rua Baguari, no bairro Taquari, localizado no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

O crime ocorreu por volta das 18h, quando Elton foi abordado pelos agressores, que desferiram socos e ripadas, deixando-o caído no chão, visivelmente machucado. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, conduzindo-o até sua residência. Diante da gravidade das lesões, o pai de Elton acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a viatura 06 para atender a ocorrência.

Quando os socorristas chegaram à cena, encontraram Elton em sua casa, onde foram realizados todos os procedimentos necessários. O diarista apresentava hematomas nas costas, várias escoriações pelo corpo, na cabeça e membros inferiores. Diante da gravidade das lesões, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do segundo distrito para receber os cuidados médicos adequados.

Amigos de Elton relataram que ele é natural do município de Manoel Urbano e estava na capital há dois dias para acompanhar o tratamento de sua esposa. Francisco, que trabalha como diarista, enfrenta uma dura batalha contra o vício em entorpecentes, segundo informações do seu pai. Apesar das circunstâncias, ele tem se esforçado para sustentar seu vício por meio do trabalho.