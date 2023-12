Homens carregam postes nos ombros para implantar energia elétrica em aldeia no Acre

As dezenas de famílias indígenas que residem na aldeia Minas Gerais, em Santa Rosa do Purus, deverão ser contempladas ainda neste ano com energia elétrica. Um esforço concentrado está sendo feito para tornar esse sonho dos moradores em realidade.

De acordo com Pelegrino Ferreira, secretário de obras de Santa Rosa, nessa época do ano o ramal que dá acesso à aldeia não oferece condições de trafegabilidade por conta das chuvas. Desse modo, todo o posteamento está sendo transportado em embarcações pelo Rio Purus. “Funcionários da Prefeitura e os próprios moradores da aldeia estão colaborando para que o benefício seja implantado. O prefeito Tamir Sá determinou o empenho da nossa equipe. Para se ter uma ideia, os postes estão sendo carregados nos ombros dos moradores até o local onde serão instalados”, confirmou.

Em alguns casos, é preciso a ação de três a quatro homens para transportar os postes que são bastante pesados. “Todo o esforço é válido. Há muito tempo os nossos irmãos indígenas vivem somente com lamparinas ou à luz de velas. Agora, se Deus quiser, essa realidade vai mudar. Com a energia implantada, eles poderão ter suas geladeiras, televisores, enfim, ter uma vida mais digna”, completou.

Caso tudo caminhe dentro do planejado, a empresa responsável pelo serviço deverá colocar a energia em funcionamento na aldeia Minas Gerais antes do Natal.

Veja vídeo: