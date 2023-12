Influencer que deu colar a Neymar ostenta mansão de R$ 10 milhões

Neymar ganhou um presente que deu o que falar durante o Ney em Alto Mar, tradicional cruzeiro promovido pelo jogador. O craque ganhou um colar avaliado em R$ 2 milhões do influenciador Bruno Alexssander, conhecido como Buzeira.

O influenciador tem 28 anos e ficou famoso fazendo sorteios e rifas nas redes sociais, onde acumula quase 5 milhões de seguidores. Natural de Itaquera, zona Leste de São Paulo, o influencer também chegou a tentar carreira como jogador de futebol e como MC.

No Instagram, Buzeira exibe uma vida de luxo com direito a carros caros e joias milionárias, como a que deu de presente ao craque da seleção.

No ano passado, Buzeira foi citado em uma ação da PF sobre investigação de jogos de loteria — as rifas e sorteios seriam ilegais. A PF fez busca e apreensão na casa do influenciador. “Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet”, disse Buzeira nas redes sociais à época.

Os bens foram devolvidos, mas ele segue sendo investigado. O caso tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.