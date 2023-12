Maíra Cardi e Thiago Nigro: veja as fortunas dos influencers, que se casaram no civil com regime de comunhão de bens

“Aqui entra ‘o’ grande desafio do casamento: o de ser um só. Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas? Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro? Estaria eu criando uma ponte para que eu pudesse fugir nos momentos de dificuldade, me enganando como se eles não fossem aparecer?”, questionou Thiago Nigro, o “Primo Rico”, ao explicar a decisão do casal.

A modelo e empresária Maíra Cardi, nunca escondeu que tem uma situação financeira muito confortável. Ex-participante do “Big Brother Brasil”, em 2009, Maíra já afirmou em entrevistas que trabalhava desde os 18 anos como modelo em emissoras de TV, mas, depois do BBB, Maíra começou a consolidar sua fortuna, de fato, empreendendo em programas de emagrecimento. Não há uma estimativa exata do tamanho da fortuna de Maíra Cardi. Mas dá para imaginar.

No programa de TV “Me poupe”, de Nathalia Arcuri, quando questionada se já era uma milionária, Maíra disse “com certeza” e, quando perguntada se teria mais de R$ 1 milhão, respondeu com segurança, mais uma vez: “muito mais”, sem revelar o valor. No mesmo programa, exibido no começo do ano passado, a life coach disse que era dona de “várias empresas”. Segundo o Jornal do Bolsão, o total de sua fortuna está em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões. O patrimônio de Maíra é composto por sua empresa de emagrecimento, imóveis e investimentos financeiros.

Já sobre o patrimônio de Thiago, um dos maiores influenciadores de finanças do Brasil e comandante do grupo Primocast, plataforma de conteúdo sobre o tema, estima-se que gire em torno de R$ 22 milhões, segundo o site Infomoney.

O investidor é autor do livro “Do Mil ao Milhão: sem cortar o cafezinho”, em novembro de 2018, cuja descrição diz que ele “ensina aos leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais”. Segundo a editora HarperCollins, este foi o título mais vendido do Brasil em 2019.

No site do Grupo Primo, atualmente ele vende uma mentoria, que está em lista de espera, chamada Mil ao Milhão, no valor de R$ 3 mil. No curso de sete semanas, ele promete ensinar o método “a arca”, “um modelo de alocação que permite ter ganhos significativos em seus investimentos, ao mesmo tempo que diminui as perdas nos momentos de stress”.