Motociclista passa mal enquanto dirigia na BR-364, cai e vai parar no PS com traumatismo craniano

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (28), na BR-364 próximo ao bairro Custódio Freire, em Rio Branco (AC). As informações dão conta de que um homem identificado como Mauricelio Teixeira Passos, de 47 anos, trafegava em sua motocicleta de modelo Honda Pop 100 de cor preta, no sentido Rio Branco ao bairro Custódio Freire, quando ele teria perdido a consciência e caído da moto, batendo ao solo com gravidade.

Populares que passavam pelo local pararam para prestar ajuda ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que devido as informações repassadas, prontamente enviou a viatura de suporte avançado (01).

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram Mauricelio desacordado, porém logo que os procedimentos foram adotados, o homem retornou a consciência. Em seguida, o paciente foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) leve, com um hematoma no rosto e no ombro, e com algumas escoriações pelo corpo, porém, estava lúcido e orientado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e uma equipe de patrulheiros foi ao local colher mais informações sobre os fatos do acidente. Mauricelio informou que passou três dias ingerindo bebidas alcoólicas, e que estaria indo visitar um irmão que mora no bairro Custódio Freire.