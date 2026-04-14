No Acre, alunos reagem a afastamento de diretora e se mobilizam em escola

Alunos da Escola José Rodrigues Leite (JRL) iniciaram uma mobilização contra o afastamento da diretora da unidade e passaram a divulgar notas de repúdio nas redes sociais. Segundo os estudantes, a decisão teria sido tomada sem a apresentação de provas concretas.

Nos textos compartilhados, os alunos afirmam que a escola sempre foi um ambiente de respeito, acolhimento e responsabilidade, e negam a existência de assédio moral, apontado como um dos motivos para o afastamento da gestão.

Ainda de acordo com a manifestação, a medida teria sido baseada em denúncias isoladas, o que, segundo os estudantes, não representaria a realidade vivida pela comunidade escolar. Eles também questionam a decisão da Secretaria de Educação e defendem que haja uma apuração mais ampla, com escuta de todos os envolvidos.

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A mobilização tem ganhado força entre diferentes turmas, com relatos de que várias salas estão se unindo em apoio à permanência da diretora. O movimento também tem sido compartilhado por alunos e simpatizantes nas redes sociais.

Os estudantes cobram transparência no processo e pedem que qualquer decisão seja tomada com base em fatos comprovados, respeitando a comunidade escolar.

Até o momento, não houve posicionamento oficial da Secretaria de Educação sobre o caso. O espaço segue aberto.