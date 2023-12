Mulher volta a alimentar pombos no Mercado do Bosque e debocha: “Tá todo mundo me conhecendo”

A mulher que causou revoltas ao alimentar pombos no Mercado do Bosque, dias após a morte de Sandra Silveira Bezerra, de 49 anos, no último mês em decorrência da doença transmitida pela ave, voltou a ser vista dando comida aos animais neste sábado (2).

Em um vídeo enviado ao ContilNet, comerciantes da região do Mercado gravam mais uma vez a mulher alimentando os pássaros. Nas imagens, ela debocha da situação. “Deixa eu sorrir. Agora tá todo mundo me conhecendo”.

Na última semana, uma videorreportagem divulgada pelo ContilNet, lojistas disseram que a morte da vendedora despertou o medo na população, que deixou de ir até o Mercado. Segundo eles, as vendas despencaram e o movimento caiu drasticamente.

Ainda no último mês, a mesma mulher foi agredida por um lojista com um balde d’água enquanto alimentava os animais. Desta vez, outro comerciante usou água para espantar os pombos na hora que eram alimentados.

Relembre o caso de Sandra

Sandra já estaria há alguns dias com sintomas, como problemas na visão e dificuldade na respiração. Ao buscar atendimento médico, foi constatado que estava com Fibrose Pulmonar, doença que impede a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea.

A paciente chegou a ser transferida para a Fundação Hospitalar, no entanto não teve tempo de iniciar o tratamento devido ao avançado estado da doença, informou o proprietário do estabelecimento no qual ela trabalhava, que também foi acometido pela doença.

Assista o vídeo: