No Acre, avó e bebê desaparecem em rio após naufrágio de barco

Uma embarcação teria naufragado no Rio Paranã do Ouro, no Porto Icó, zona rural do município de Feijó, na última sexta-feira (1), deixando uma mulher e uma criança de dois anos desaparecidas.

Segundo informações, as vítimas desaparecidas se tratam de uma vó com seu neto, uma criança de colo. No barco também estavam uma outra mulher, com uma criança recém-nascida que, felizmente, conseguiram se salvar.

As informações preliminares dão conta, ainda, que a embarcação teria batido em um tronco no meio do rio, o que fez com que o barco afundasse. Ainda não se sabe o horário do acidente, nem se as vítimas teriam sido encontradas.

