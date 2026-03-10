10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Câmara aprova projeto que prevê tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres

Proposta determina que a polícia solicite a medida em situações de risco e garante que vítimas recebam alerta caso o agressor se aproxime

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Projeto aprovado pela Câmara prevê uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressores em casos de violência contra mulheres.
Projeto aprovado pela Câmara prevê uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressores em casos de violência contra mulheres/Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) um projeto de lei que obriga a autoridade policial a solicitar à Justiça o uso de tornozeleira eletrônica para suspeitos de violência contra a mulher quando houver risco de agressão. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O texto estabelece que, ao identificar situação de perigo, a polícia deverá pedir imediatamente a monitoração eletrônica do agressor. A análise da medida ficará a cargo do juiz responsável pelo caso, que terá prazo de até 24 horas para decidir se mantém ou revoga a determinação.

Caso a decisão judicial seja contrária à aplicação da tornozeleira, o magistrado deverá apresentar justificativa para a negativa.

A proposta também prevê a criação de um sistema de segurança para a vítima acompanhar, por meio de dispositivo eletrônico, a aproximação do agressor. Sempre que o limite de distância definido pela Justiça for descumprido, um alerta automático deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial mais próxima.

De acordo com o relatório do projeto, a vigilância eletrônica tende a reduzir a reincidência de agressões, pois aumenta o controle sobre o cumprimento das medidas judiciais e desestimula novas condutas violentas.

O texto ainda estabelece agravamento de pena quando houver descumprimento das áreas de restrição determinadas pela Justiça ou em casos de retirada, violação ou alteração do equipamento de monitoramento sem autorização judicial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.