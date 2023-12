PC Siqueira: o que médica que analisou o corpo disse à polícia

Uma médica socorrista do Samu foi a primeira profissional a analisar o corpo do youtuber PC Siqueira, de 37 anos, encontrado morto em seu apartamento, na zona sul de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (27/12). Em seu relato à Polícia Civil, ela apontou o que seriam as causas da morte do influencer.

De acordo com a médica, PC Siqueira morreu por intoxicação por abuso de “substâncias controladas e proibidas” combinada com asfixia por enforcamento. A causa oficial ainda precisa ser confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Como mostrado pelo Metrópoles, no apartamento dele, localizado em Santo Amaro, foram encontrados medicamentos, cocaína e garrafas de bebidas alcoólicas.

O youtuber, que também foi apresentador da MTV, tirou a própria vida na frente da ex-namorada. Em seu depoimento, ela disse que tentou ajudar o youtuber, sem sucesso.

Em seu depoimento à Polícia Civil após o ocorrido, a jovem, que tem 27 anos (ela vai completar 28 anos no fim de semana), contou que se relacionou com PC por um ano e meio e que os dois moravam juntos. Atualmente, segundo ela, eles viviam uma “fase conturbada” e tinham colocado um fim na relação dois dias antes de ele morrer.

A ex-namorada disse à polícia que entrou em desespero ao perceber que ele estava morrendo. Ela teria corrido e gritado por socorro. A jovem afirmou não saber quem chamou a polícia e o Samu.

Bagunça no apartamento

O local passou por perícia, e o caso é investigado pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro). O youtuber não deixou carta ou qualquer mensagem de despedida.

Os policiais encontraram o apartamento bagunçado e com muita sujeira, segundo apurou o Metrópoles.

Uma tia de PC Siqueira que esteve no apartamento contou que ele foi “um garoto muito amado pela família” (veja abaixo). Ela levou consigo os dois cachorros do youtuber.

“É uma coisa inesperada. Ninguém espera que a pessoa faça uma coisa dessas”, disse a tia. Ela afirmou, ainda, que PC estava fazendo um curso para se tornar tatuador.

Em março deste ano, PC Siqueira foi encontrado desacordado em seu apartamento e precisou ser socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que estava se recuperando de uma tentativa de suicídio.

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.