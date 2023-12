Polícia prende motorista que atropelou e matou criança de 3 anos em Rio Branco

O motorista suspeito do atropelamento de Josefa Cardoso, de 56 anos, e de seu neto, de apenas 3 anos, que morreu no local do acidente, na última sexta-feira (1), foi preso na manhã deste sábado (2) na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações, após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro as vítimas. Ele conduzia um carro modelo Fiat Strada, vermelho, que foi localizado em uma rua no Bairro Areal, a cerca de um quilômetro do local do acidente.

Um trabalho em conjunto da Polícia Militar da Companhia de Trânsito, com o apoio de investigadores da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, resultou na prisão do condutor.

Relembre o caso

O acidente aconteceu por volta das 11h20 da manhã da sexta-feira (01), na Avenida Amadeu Barbosa, logo após a quarta ponte, sentido centro-bairro, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

De acordo com testemunhas, as vítimas teriam acabado de descer de um ônibus e ao tentar atravessar a via, foram atingidas pelo carro, que trafegava em alta velocidade.

SAIBA MAIS: Criança de 3 anos morre atropelada em avenida de Rio Branco; idosa fica em estado grave

A criança morreu ainda no local do acidente, após uma parada cardíaca. Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanima-la mas não conseguiram. Já a avó sofreu fraturas em várias partes do corpo, foi estabilizada e levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave, e ainda segue internada.