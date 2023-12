Tragédia: criança de 3 anos morre atropelada em avenida de Rio Branco; idosa fica em estado grave

O acidente fatal aconteceu por volta das 11h20 da manhã desta sexta-feira (01), na Avenida Amadeu Barbosa, logo após a quarta ponte, sentido centro-bairro, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local, uma senhora identificada como Josefa Cardoso Pontes, de 56 anos, voltava do centro da cidade em um coletivo, com seu netinho, uma criança com as iniciais E.C.P, de apenas 3 anos. Ao descerem na parada de ônibus, atravessaram a pista no momento em que um veículo tipo Fiat Strada de cor azul trafegava em alta velocidade e atingiu de cheio a idosa e a criança. Após o ocorrido, se evadiu do local sem parar para prestar socorro.

Populares que presenciaram o sinistro, pararam para socorrer às vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e 3 ambulâncias foram destacadas para o local, sendo duas de suporte básico e uma de suporte avançado. Rapidamente, os socorristas chegaram, realizaram todos os procedimentos, mas infelizmente a criança sofreu uma parada cardíaca. Foi feito tudo para tentar reanimá-la, porém, devido a gravidade dos ferimentos, a criança não resistiu e morreu no local.

Dona Josefa sofreu várias fraturas por todo corpo, foi estabilizada e encaminhada para o Pronto-Socorro da capital em estado grave.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), esteve no local, colheu todas as informações pertinentes ao acidente e, logo em seguida, fez o isolamento para a realização da perícia criminal.