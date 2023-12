Prefeitura de Rio Branco promove ação de imunização contra a covid-19 na Praça da Revolução

O clima natalino na capital acreana está mais especial este ano, não apenas pela deslumbrante decoração que ilumina a Praça da Revolução, no Centro da cidade, mas também pela iniciativa da Prefeitura de Rio Branco em promover uma ação de vacinação contra influenza e Covid-19 para a população que visita esse ponto turístico.

A ação, que acontecerá nesta sexta-feira e sábado, das 18h às 22h, e domingo, das 16h às 20h, abrange todas as faixas etárias e visa proporcionar aos visitantes uma oportunidade conveniente de cuidar da saúde enquanto apreciam as festividades natalinas. Para receber a vacina, é necessário apresentar a carteira de vacinação, CPF e o cartão do SUS.

Além da iniciativa de vacinação, a sexta-feira reserva outro evento especial para os moradores e visitantes de Rio Branco. Às 22h, após a chegada da carreata que percorrerá algumas regionais da cidade, acontecerá o desfile dos carros, motocicletas e bicicletas ornamentados que participam do Concurso Natal de Vida, Esperança e Dignidade da prefeitura. Esse desfile promete encantar o público com a criatividade e o espírito natalino expressos nas decorações dos veículos.