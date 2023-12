Representante de modelo nega rumores de affair com Preta Gil: ‘Tem namorada’

À época, outros rumores deram conta que ela estaria se relacionando com Eduardo Paduan, um empresário local que faz captação de imagens de atletas de kitesurf e turistas. João Pedro, além de modelo, é praticante do esporte e do surf há alguns anos e faz parte do mesmo grupo de amigos local.

João e Eduardo no aniversário de Preta Gil, no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Instagram

A cantora chegou a declarar que os momentos que passou no Maranhão foram importantes para ela seguir na luta. Ela passava por um período delicado do tratamento do câncer de intestino e lidava com o caos na vida pessoal com a separação.

Desde então, Preta tem comentando nas postagens de João Pedro com mais afinco e a presença do rapaz foi vista em alguns momentos. Ele esteve no aniversário dela, no Rio de Janeiro, em agosto, com ela e Gominho em um estúdio de gravação. Ele também foi visto em festas na cidade e na casa da artista, no Rio de Janeiro.

Em conversa com a Quem, Leonardo Akil, booker e representante de João Pedro, contou que o modelo e a cantora são apenas amigos. “‘Ele é amigo do Gominho, da Preta. Eles vão passar o Réveillon juntos como um grupo de amigos. Inclusive ele tem uma namorada“, afirmou. O profissional preferiu não informar o nome da namorada do modelo.

Os rumores foram publicados inicialmente pelo colunista Leo Dias. A Quem também buscou a assessoria de Preta Gil, que não se pronunciou até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Veja comentários da artista no Instagram de João Pedro:

Comentários de Preta Gil em publicações de João Pedro Modesto — Foto: Reprodução/Instagram

Comentários de Preta Gil em publicações de João Pedro Modesto — Foto: Reprodução/Instagram

Comentários de Preta Gil em publicações de João Pedro Modesto — Foto: Reprodução/Instagram

Comentários de Preta Gil em publicações de João Pedro Modesto — Foto: Reprodução/Instagram

Comentários de Preta Gil em publicações de João Pedro Modesto — Foto: Reprodução/Instagram