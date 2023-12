Sagitariana, publicitária Mariana Tavares comemora aniversário nesta quinta-feira

Especializada em publicidade e marketing, com 10 anos de experiência nas principais redações do Acre, Mariana Tavares celebra mais um ano de vida hoje, 14 de dezembro. Ela é um dos nomes mais reconhecidos na TV e na internet, tendo passado por emissoras como Globo, SBT e Record, comandando programas matutinos nos segmentos políticos e de entretenimento.

Seu último trabalho foi no podcast “Inovação e Negócios” no ContilNet, explorando as fascinantes tendências tecnológicas que estão transformando o setor da construção no Acre. Mariana Tavares, especialista em branding, trouxe vários convidados para o podcast em 2023.

Em entrevista para a coluna de Douglas Richer no ContilNet, a publicitária compartilhou um pouco de sua trajetória. Mariana falou sobre sua jornada e todos os caminhos percorridos. Natural de Goiânia, a acreana de coração já teve um pé no curso de Direito, mas sua alma se encontrou na publicidade.

“Sou goiana, mas tenho família aqui em Rio Branco, então sou acreana de coração. Sempre vim pra cá, morei uma parte da infância e adolescência aqui e depois fui morar fora. Vivi nos Estados Unidos, no Texas, em Porto Velho, e vim pra cá em 2010, mais precisamente para passar umas férias e não fui mais embora. Cursava Direito, estava no último período e abandonei porque me descobri na publicidade. Apareci no vídeo de uma campanha política e me apaixonei pela produção, criação, por tudo que envolve a publicidade. Me encontrei, descobri meu propósito e não saí mais. Trabalhei quatro anos na agência em todas as áreas e montei a minha própria agência assim que saí da anterior”.

Uma das primeiras blogueiras do Acre, a comunicadora nata é criadora do prêmio Glow, considerado o maior prêmio digital do Acre. A coluna de Douglas Richer deseja felicidades à grande estrela acreana!”