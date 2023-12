Saiba a verdade por trás do sumiço das joias dos MCs Ryan SP e Daniel

Os MCs Ryan SP e Daniel causaram um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao postarem “denúncias” de que várias joias valiosas de suas coleções haviam desaparecido. Os funkeiros soltaram o verbo nos stories do Instagram em busca da pessoa responsável, mas o que os seguidores e fãs dos dois não sabiam era que a história não era bem essa. Acontece que as postagens de MC Ryan SP e MC Daniel nada mais era do que uma publicidade para a Netflix, que anunciou a estreia da série Berlim na tarde desta quinta-feira (28/12). Na publicação, o personagem principal aparece usando os acessórios dos dois cantores e as frases “Perdeu, MC Ryan” e “Deu mole, MC Daniel”. “O Berlim chegou no Brasil… de navio? 💰🛳️ Será? A minha nova série Berlim, do mesmo universo de La Casa de Papel, estreia amanhã”, afirmou a postagem da plataforma. Nos comentários, os fãs dos funkeiros foram à loucura com a propaganda bem bolada: “Por esse marketing ninguém esperava 🔥🔥”, disse uma. “Que marketing incrível (risos)”, elogiou outro. “Zerou o game, Daniel hahahahahahahha”, divertiu-se um terceiro. “Falei que era marketing 😂😂😂”, disse mais uma.

Nos stories do Instagram, MC Daniel afirmou que encontrou o responsável por levar suas joias: “Achei quem pegou. Não vai ficar assim”, garantiu o artista. Nos comentários da publicação da Netflix, ele também reagiu: “Então pega essa roncada kkkkkkk. Vou achar você, Berlim. Não vai fica assim, não”. MC Ryan SP também respondeu: “Vou te pegar, Berlim”, publicou.

Entenda o caso

Após MC Ryan SP revelar que perdeu peças preciosas dentro do cruzeiro de Neymar, foi a vez do amigo MC Daniel ficar no prejuízo. O cantor percebeu que os anéis e dedeiras de ouro haviam desaparecido após participar do Futebol dos Artistas, no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, na quarta-feira (27/12).

Nos stories, o ex-namorado de Mel Maia relatou o que aconteceu: “Não dá pra acreditar, mano, todos os meus anéis e dedeiras sumiram. Todos. Sem entender, como isso? Não acredito”, desabafou ele.

Entre as peças levadas estão três de suas dedeiras personalizadas com ouro cravejado de 18 quilates, que valem cerca de R$ 132 mil. Uma das joias, inclusive, foi feita em homenagem aos amigos MC Hariel, MC Kevin e MC Ryan, que estiveram ao seu lado desde o início da carreira.

Em um vídeo, postado no Instagram, MC Daniel garantiu que vai encontrar as joias: “Tá firmão, família. Eu vou achar. Já achei carro, achei celular, achei coisa maior. Vou achar as joias. Podem ficar em paz, entendeu? No momento sem joias, mas vão voltar”, afirmou.

Ao compartilhar o trecho de uma de suas entrevistas, em que aparece emocionado, o funkeiro declarou: “Se eu não recuperar, eu corro atrás, trabalho e conquisto de novo”.

Desaparecimento das joias de MC Ryan SP

MC Ryan, dono do hit Tubarão Te Amo, está no cruzeiro do Neymar, e revelou em seu Instagram, nesta quinta-feira (28/12), que algumas de suas joias sumiram a bordo. O funkeiro afirmou que uma de suas correntes com um pingente de tubarão, avaliada em cerca de R$ 70 mil, desapareceu.

“Salve família, maior neurose. Não estou achando umas correntes minhas aqui, principalmente a minha do tubarão”, contou, sem dar mais detalhes. Ryan também afirmou que pagará em dobro o valor da corrente a quem achar.