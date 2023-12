STF autoriza Gladson a passar as festas de fim de ano em companhia dos irmãos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, concedeu nesta sexta-feira (22) autorização ao governador Gladson Cameli para celebrar as festas de fim de ano na companhia de seus familiares, incluindo seus irmãos.

Segundo a decisão proferida por Barroso, Cameli terá permissão para participar de encontros familiares a partir deste sábado, 23 de dezembro, até o próximo dia 1 de janeiro. A decisão especifica que não há restrições quanto aos contatos familiares durante esse período.

“Quanto à específica cautelar de proibição de contato, não há óbice para que Gladson de Lima Cameli participe, entre os dias 23/12/2023 e 01/01/2024, das festividades de Natal e Ano Novo ao lado de Eládio Cameli Júnior e Gledson Cameli”, afirma a decisão do presidente do STF.

A defesa do governador Gladson Cameli destacou a compreensão humanitária expressa na decisão do presidente do STF. Os advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Francisco Agosti e Ary Berger afirmaram: “Não há nenhuma razão que justifique a proibição do governador manter contato com os irmãos.”