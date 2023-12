Vermelho ou Azul? Prefeitura brinca com polêmica e lança campanha sobre a cor do Papel Noel

A Prefeitura de Rio Branco resolveu brincar com a polêmica da cor do papel noel do natal deste ano. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a gestão do prefeito Tião Bocalom questiona a população sobre qual deve ser a cor usada na roupa do velhinho.

“E aííí? Qual será a cor do Papai Noel esse ano? Comenta aqui em baixo o que vocês acham e compartilhem com os amigos para saber a opinião deles”, escreveu a Prefeitura.

No último natal, a Prefeitura chegou a ser criticada por aderir a cor azul nas roupas do Papai Noel nas ornamentações. A cor azul, inclusive, é defendida pelo prefeito Tião Bocalom.