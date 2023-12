VÍDEO: Anitta canta música de Manu Bahtidão e bomba web; show é confirmado no Acre

A cantora Anitta comemorou o Natal em sua residência no Rio de Janeiro ao lado de familiares e amigos, como o influenciador David Brazil. Juntos, eles colocaram a música ‘Daqui Pra Sempre’, de Manu Bahtidão, para tocar na festa e dançaram ao som do tecnomelody (veja o vídeo ao final da matéria).

O momento foi compartilhado por David no stories do seu perfil no Instagram e deixou a cantora Manu Bahtidão surpresa com o reconhecimento. A artista publicou o momento em sua rede social.

“Gente, eu acho que talvez eu desmaiei e a minha alma está postando depois de eu ter visto a nossa maior das maiores cantando a minha música agora. Amo vocês”, disse Manu.

Os empresários Leôncio Castro e Wendell Barbosa confirmaram em seus perfis nas redes sociais a contratação do show da cantora Manu Bahtidão. Estourada no Brasil com vários hits, entre eles “Daqui pra frente”, com a participação de Simone Mendes, a cantora deve agitar o Acre no início de 2024. Com show agendado para o dia 2 de fevereiro, Manu Bahtidão já é um dos shows mais aguardados do ano.

Assista: