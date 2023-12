Vídeo mostra momento exato da execução de comerciante em Rio Branco

Imagens do circuito interno de um bar mostram o momento da execução do comerciante identificado como José de Góis Ferreira, 59 anos, na noite deste sábado (30) na vila Albert Sampaio, distante 10 KM do centro de Rio Branco (AC). A delegacia de homicídios e proteção à pessoa (DHPP) investiga o caso.

Dois bandidos armados agridem severamente o senhor José, jogam ele no chão e efetuam dois disparos que atingiram o peito e a cabeça do senhor de 59 anos, logo em seguida a dupla foge do local.

Em seguida, Uenen da Silva Ferreira, 29 anos e filho da vítima, possuindo uma arma registrada em seu nome, decidiu perseguir os criminosos junto com seu primo Natanael. Em meio a uma intensa troca de tiros, o veículo em que estavam, um Fiat Argo branco, foi atingido duas vezes. Natanael foi ferido gravemente no braço esquerdo, atingindo seu pulmão.

Uenen, desesperado ao ver o primo ferido, o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do segundo distrito, onde recebeu atendimento inicial antes de ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos, sofrendo duas paradas cardíacas e falecendo minutos após dar entrada na unidade de saúde.

Policiais militares da companhia ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foram informados sobre criminosos baleados na UPA do segundo distrito. Ao chegarem, encontraram Uenen descalço e nervoso na porta do hospital. Em seguida, Uenen foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, apesar das circunstâncias.

A filha de Natanael, de 7 anos, teria manifestado um pressentimento sombrio durante o dia, implorando ao pai para deixar o bar onde a tragédia ocorreu, antevendo algo ruim.

Veja: