Whindersson Nunes critica comemorações por morte de PC Siqueira

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis e pode ocasionar gatilhos de depressão e crise de ansiedade. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

A trágica morte do youtuber PC Siqueira chocou a web nesta quarta-feira (27/12). Desde 2020, o influenciador vinha compartilhando nas redes sociais que sofria com depressão após ser acusado de pedofilia e de compartilhar pornografia infantil nas redes sociais. No entanto, apesar de ter sido inocentado, a notícia do falecimento do criador de conteúdo foi celebrada por alguns internautas, ato criticado por Whindersson Nunes.

O humorista usou a rede social X, antigo Twitter, para repreender a atitude. “A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte”, escreveu. “Que Deus perdoe quem comemorar a minha, eles não sabem o que fazem”, completou o influenciador.

Segundo informações preliminares, a polícia encontrou o corpo de PC Siqueira já sem vida às 17h53. Em março deste ano, o influenciador foi encontrado desacordado em seu apartamento. Na época, o influenciador informou que havia sobrevivido a uma tentativa de suicídio.

O caso está sendo investigado pelo 11° distrito de polícia de Santo Amaro. A família do youtuber ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.