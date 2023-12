Xbox Series, PS5 e Switch: 6 jogos bons e baratos para dar de Natal

Um elemento que se destaca no jogo é a mecânica de captura. Ao contrário das típicas batalhas que marcaram a franquia, Let’s Go, Pikachu exige que os jogadores utilizem o sensor de movimento dos controles e o giroscópio do Nintendo Switch para lançar as pokébolas, algo bem parecido com o que acontece em Pokémon GO. Avaliado com 4,9 de 5,0 estrelas, os compradores elogiam as mudanças de gameplay e os gráficos nos comentários da plataforma. Nenhuma crítica negativa relevante foi registada até a data de publicação desta matéria.