A Loira do Tchan! Carla Pérez sobe ao palco e surpreende fãs em show de 30 anos

A eterna Loira do Tchan recusou o convite dos ex-colegas para participar da turnê comemorativa, mas fez a alegria dos fãs ao dançar a icônica música É o Tchan ao lado de Scheila Carvalho, Sheila Melo e Jacaré.

O cantor Xanddy Harmonia, marido de Carla Perez, também fez uma surpresa e cantou no show o sucesso Mexe, Mexe Mainha.

No palco, ele aproveitou o momento para exaltar a importância do grupo para o cenário musical do gênero no Brasil: “Se hoje eu subo em um palco e o pagode existe no Brasil, é graças ao Tchan. Quando eu tinha 16 anos, ouvia as músicas no rádio de pilha e sonhava em ser como eles”, disse o cantor.

Ainda afiada nas coreografias

Internautas não deixaram de notar o preparo físico de Carla, atualmente com 46 anos. Provando que ainda sabe todas as coreografias de trás para a frente, a ex-dançarina do grupo deu um show de rebolado no palco em Salvador.

Os fãs comentaram admirados sobre a perfomance dela: “Carla Perez patrimônio nacional! Rainha do carisma, do tchan e dos ortopedistas”, escreveu um usuário do Twitter/X. “Ela é muito gente boa, mas minha lombar doeu em vários movimentos”, escreveu outra usuária.